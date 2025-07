Ladri in azione al Maury’s di Capodrise. Beccati da un carabiniere che stava facendo la spesa

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CAPODRISE – Un carabiniere in abiti civili ha fermato ieri sera, lunedì, due presunti ladri all’interno del megastore Maury’s, colti mentre tentavano di trafugare merce nascosta in zaini appositamente schermati. L’episodio è avvenuto intorno alle 20, pochi giorni dopo un analogo tentativo di furto nello stesso esercizio commerciale.

Il militare si è accorto del comportamento sospetto dei due individui, che stavano riempiendo borse e zaini con prodotti di vario tipo. Dopo averli ripresi con il proprio smartphone, li ha affrontati mostrando il tesserino e bloccandoli in collaborazione con un addetto alla vigilanza privata, anch’egli in borghese.

Nel frattempo, il carabiniere aveva allertato una pattuglia in zona, che è intervenuta tempestivamente. I due sono stati trattenuti per accertamenti: secondo le prime stime, il valore della merce sottratta supererebbe i 250 euro. Il megastore era già stato preso di mira pochi giorni fa in un tentativo di furto notturno.