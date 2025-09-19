Ladri in azione, furto a scuola: ingente il bottino

Trafugati tablet, computer e visori virtuali acquistati di recente per potenziare le attività didattiche degli studenti

DRAGONI – Malviventi in azione, questa notte, all’Istituto Comprensivo di via Calvario a Dragoni. Ignoti si sono introdotti nella scuola riuscendo a portare via 15 computer, 10 tablet e otto visori per la realtà virtuale

A fare l’amara scoperta è stato il personale scolastico, all’apertura, questa mattina. Allertate le forze dell’ordine sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica del furto e risalire agli autori.