Ladri in azione, furto a scuola: ingente il bottino
19 Settembre 2025 - 10:07
Trafugati tablet, computer e visori virtuali acquistati di recente per potenziare le attività didattiche degli studenti
NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20
DRAGONI – Malviventi in azione, questa notte, all’Istituto Comprensivo di via Calvario a Dragoni. Ignoti si sono introdotti nella scuola riuscendo a portare via 15 computer, 10 tablet e otto visori per la realtà virtuale
A fare l’amara scoperta è stato il personale scolastico, all’apertura, questa mattina. Allertate le forze dell’ordine sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica del furto e risalire agli autori.