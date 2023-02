Ladri in azione, saccheggiata un’abitazione: bottino ingente

SANT’ARPINO – Ladri in azione in un’abitazione di Sant’Arpino. A raccontare quanto accaduto sono i proprietari di casa, un fratello e una sorella che hanno affidato a un post social la loro testimonianza. Subito dopo aver scoperto il furto, i ladri avrebbero fatto razzia di tutto quanto fosse nelle loro disponibilità, i due germani hanno allertato le forze dell’ordine e li c’è stata l’amara scoperta, un’altra. “La nostra casa è circondata da telecamera del paese ma quando siamo andati dai carabinieri abbiamo scoperto che sono ben tre anni che il comune non paga, quindi non funzionano”.

E quindi l’amaro messaggio anche agli amministratori: “Devo dire che sono natia di Sant’Arpino da generazioni, devo esporre che mi sento veramente al sicuro nel mio paese specialmente negli ultimi anni. Evviva Sant’Arpino e chi lo governa ultimamente”.