Ladri in azione sull’Appia: tentano colpo in un appartamento

SANTA MARIA A VICO – Ladri in azione, ieri sera poco dopo le 21, in via Appia nel tenimento di Santa Maria a Vico. In tre hanno tentato di saccheggiare un appartamento arrampicandosi sulle tubature del gas. Fortunatamente è scattato l’allarme che ha costretto tre malviventi a desistere dalle loro intenzioni e a darsi alla fuga sotto gli occhi di alcuni residenti accorsi in strada.