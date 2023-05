Ladri in casa armati di coltelli e pistola. ECCO QUAL È L’AUTO DELLA BANDA

SUCCIVO – Nuovo tentativo di furto nell’area sud della nostra provincia. La zona atellana è questa volta (non la prima) teatro di due blitz, uno portato a termine, l’altro sventato.

Ed è proprio quello non andato a buon fine a preoccupare maggiormente. Erano da poco passate le 13 quando una banda di malviventi a bordo di una Jeep di coloro grigio si è avvicinata a un’abitazione di via Trivio del Castagno.

In cinque, con il volto travisato, hanno cercato di entrare in casa. Dalle immagini di sicurezza sono emerse le armi nelle mani della banda: coltelli e anche una pistola. Questo particolare, nonostante il blitz non sia andato a buon fine, dimostra la preparazione violenta del colpo.

Sempre domenica, ma nel pomeriggio, invece, un’abitazione è stata svaligiata mentre i proprietari erano assenti. Bisognerà capire se si tratta dello stesso gruppo.