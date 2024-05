Ladri in fuga con il bottino perdono il controllo dell’auto e finiscono fuori strada

E’ accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a confine con due comuni

SAN FELICE A CANCELLO/SANTA MARIA A VICO – Furto in villanella notte tra mercoledì e giovedì, in via Schiavetti nella zona periferica di San Felice a Cancello.

I rumori provenienti dall’abitazione hanno allertato i vicini che hanno lanciato l’allarme costringendo i malviventi alla fuga durante la quale, molto probabilmente per la velocità sostenuta l’auto sulla quale viaggiavano giunta in via Maranielli, già territorio di Santa Maria a Vico, si è ribaltata.

Nonostante ciò la banda è riuscita a lasciare l’abitacolo della vettura e a proseguire la fuga a piedi portando con se anche l’ingente bottino frutto del colpo messo a segno poco prima