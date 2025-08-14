Ladri scatenati a Ferragosto: provano a rubare auto parcheggiata nel garage del condominio

ORTA DI ATELLA – C’è preoccupazione tra i residenti per il rischio di furti nelle case, ma non solo. Un cittadino ha denunciato che, nelle prime ore della mattinata di qualche giorno fa, intorno alle 4:00, un gruppo di ladri è stato sorpreso mentre tentava di rubare un’automobile in via dei Caduti.

I malviventi, dopo essere entrati nel palazzo, sono stati notati da alcuni residenti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Presto per sapere novità sull’identità del gruppo, ma non si esclude che gli stessi individui possano essere collegati ad altri episodi simili verificatisi recentemente nella zona.