L’amico lo “scarica” in un’area di servizio. Lui vaga lungo la Telesina. I carabinieri lo catturano. Dovrà scontare…

La curiosissima vicenda che coinvolto un 50enne, in esecuzione di pena per i reati di truffa e di spaccio di stupefacenti

VAIRANO PATENORA – Quella di oggi, per Alfredo Nuzzolese, sarà sicuramente una giornata da dimenticare.

L’uomo, 50enne di Giugliano, non avrebbe mai immaginato che un’uscita con un amico si sarebbe trasformata in un’occasione per le forze dell’ordine di risalire sulle sue tracce.

Dopo aver sorseggiato un caffè in una stazione di servizio tra Caianello e Pietravairano, Nuzzolese è stato letteralmente dimenticato (si fa per dire, in realtà è stato scaricato) dall’amico con cui era uscito per un appuntamento, amico che ha messo in moto l’auto lasciando il Nuzzolese da solo incontro al suo destino con la giustizia.

Così il giuglianese, mentre camminava – forse in cerca di aiuto – sulla Telesina, è stato notato da una pattuglia carabinieri che ha ben pensato di eseguire un controllo. E si è scoperto che a carico dell’uomo pendevano alcuni atti che a lui dovevano essere notificati per pene definitive, in merito a reati di droga e truffa commessi diversi anni fa.

Il 50enne è stato trasportato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà scontare complessivamente due anni di reclusione.