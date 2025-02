Lavori abusivi e illegittimi: scatta l’ordinanza di demolizione

Gli interventi abusivi riguardano la costruzione di un muro di cinta e l’installazione di un gazebo in legno

CASTEL VOLTURNO – Il Comune di Castel Volturno ha emesso ordinanza di demolizione, di un muro di cinta e di un gazebo, nei confronti del proprietario di un terreno sito in località Bagnara entrambi realizzati senza alcuna autorizzazione.

Gli interventi edilizi hanno permesso la costruzione di un muro di cinta in cemento armato per tutto il perimetro del lotto di terreno di circa 80 metri, la realizzazione di fondazioni in cemento armato con su installati 15 pilastrini in legno che occupano una superficie di circa 163 mq e copertura con pannellatura in legno a due falde, con altezza minima di 2,80 metri e massima di 3,20 metri.

A seguito di ulteriori interventi eseguiti successivamente, si è giunti alla conclusione che il manufatto è “abusivo e illegittimo”. Da qui l’ordinanza di demolizione del fabbricato notificata al proprietario del terreno.