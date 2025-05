Lavori abusivi nel centro storico, archiviazione per uno dei professionisti finiti a processo

Il procedimento resta comunque aperto per gli altri tecnici indagati

FRIGNANO – A distanza di un mese dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari la Procura di Napoli Nord ha avanzato al Giudice per le Indagini Preliminari la richiesta di archiviazione degli atti del procedimento nei confronti dell’ingegnere S.A. progettista dei lavori eseguiti nel centro storico del Comune di Frignano.

Il professionista, assistito dall’avvocato Luigi Marrandino, è riuscito attraverso una copiosa memoria difensiva a dimostrare la propria estraneità rispetto alle condotte contestategli, ottenendo così la richiesta di archiviazione da parte della Procura.

Le accuse riguardavano la violazione degli articoli 113 e 169 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Secondo la Procura, i lavori di rimozione della pavimentazione storica in basolato e porfido nonchè il rifacimento di caditoie e dell’impianto fognario in due aree del centro storico di Frignano classificate come aree protette per il loro valore culturale e paesaggistico, erano stati eseguiti da parte dell’ingegnere senza l’autorizzazione della Soprintendenza, necessaria per interventi in aree di interesse storico.

Il

procedimento resta comunque aperto per gli altri tecnici indagati, i quali dovranno difendersi dalle stesse accuse mosse nei loro confronti.