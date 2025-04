L’Avvocato Vincenzo Motti: “Salvatore De Santis non è pentito”. CasertaCe: “Lo è, capiamo il suo lavoro ma ribadiamo la nostra tesi”

Anzi, non è solamente Salvatore De Santis il pentito. Ce n’è anche un altro con le stesse iniziali del cognome che appartiene alla medesima nidiata camorristica

“Con la presente, nella qualità di difensore di fiducia di De Santis Salvatore, Premesso che La vostra redazione pubblicava in data 06.04.2025 la notizia dell’avvenuta collaborazione con la giustizia del mio assisto, con indicazione di circostanze specifiche quali l’ avvenuta revoca di questo difensore; Che tale notizia risulta assolutamente non veritiera, avendo il De Santis comunicato allo scrivente di non aver mai effettuato una scelta collaborativa; Che pertanto non si comprende come sia stata possibile la pubblicazione di una notizia del tutto destituita di fondamento, tanto premesso si chiede l’immediata rettifica di tale notizia, tenuto conto delle gravi conseguenze che la diffusione di una notizia falsa di tal guisa ha provocato e può ancora provocare.

Cordiali saluti, Avv. Vincenzo Motti”

LA REPLICA DI CASERTACE: (g.g.) Prendiamo atto, e d’altronde non possiamo fare altrimenti, di ciò che l’Avvocato Vincenzo Motti ci ha comunicato con la sua nota. Rispettiamo e comprendiamo il suo lavoro che, giocoforza, non può sempre avere una linearità di fronte a situazioni particolarissime. Detto ciò e ribadito che secondo questa nota dell’avvocato Motti, Salvatore De Santis, non è pentito noi, dall’alto di più di 20 anni di esperienza trascorsi anche alla guida di quotidiani cartacei locali, quali il Corriere di Caserta (5 anni) Il Giornale di Caserta (1 anno) La Gazzetta di Caserta (1 anno) dove qualche cosa dei fatti di camorra abbiamo pur compreso ribadiamo forte e chiaro e con granitica convinzione che la notizia da noi riportata domenica sera è reale e si svilupperà esattamente nella direzione da noi raccontata. Sia detto questo con il dovuto rispetto all’avvocato Vincenzo Motti

Chi vivrà vedrà