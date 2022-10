“Le cambiali sono false, ma non è stato lui”. Assolto imprenditore accusato di aver fregato ditta di MARCIANISE

S/Un imprenditore di Afragola di 62 anni è finito sotto processo di truffa per aver provato ad incassare cambiali con firme false a nome di una ditta

MARCIANISE – Questa storia parte da lontano, esattamente da Castrovillari in provincia di Cosenza.

Si tratta di una vicenda che vede coinvolta un’azienda di Marcianise e un imprenditore di Afragola, accusato dal suo collega casertano di aver falsificato delle cambiali.

La società casertana si era vista giudicare un lavoro d’appalto pubblico in provincia di Cosenza. Inizialmente aveva provato ad attivare delle procedure di subappalto di lavori nei confronti della ditta napoletana, situazione poi saltata, poiché non prevista dalle regole del bando.

Però, ormai l’imprenditore di Afragola il lavoro l’aveva fatto e allora vennero acquistati i prodotti, degli infissi, dall’azienda di Marcianise.

Pochi giorni dopo, la società venne a scoprire dal proprio istituto di credito con sede a Caserta che qualcuno aveva provato ad incassare 25 cambiali partite dalla società di Marcianise in suo favore. Cambiali che, in realtà, l’azienda non aveva mai emesso e per questo il 62enne è stato denunciato.

Oggi il giudice di Santa Maria Capua Vetere ha assolto l’imprenditore di Afragola poiché , seppur è innegabile che siano false le firme, non è stato accertato che ad apportarle sulle cambiali sia stato proprio il businessman napoletano.