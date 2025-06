LE FOTO. Auto in fiamme a due passi da un noto caseificio, vigili del fuoco al lavoro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

GRAZZANISE – Nel primo pomeriggio di oggi una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano è intervenuta nella frazione di Brezza.

Per cause ancora in corso di accertamento una vettura, una Ford Focus, parcheggiata in strada di fronte la villa comunale nei pressi del noto caseificio San Martino, è stata completamente avvolta e distrutta dalle fiamme.

Allertato il 115, i vigili del fuoco prontamente giunti sul posto hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la vettura. Fortunatamente non si registrano feriti.