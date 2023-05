LE FOTO. Personal trainer trova l’auto distrutta dalle fiamme nella notte

Il rogo in via Scalettielli, a Santa Maria a Vico

SANTA MARIA A VICO. La scorsa notte, verso le ore 3:15, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta in via Scalettielli nel comune di Santa Maria a Vico, allertata dai residenti per un incendio di un’autovettura.

Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio che aveva già interessato completamente il veicolo, limitando i disagi per la popolazione residente.

La vettura è di proprietà di un trentenne di Santa Maria a Vico, personal trainer e istruttore