LE FOTO. AVERSA. La banda dei finestrini in azione nei pressi dell’ospedale Moscati. Cittadini esasperati

Tre le auto pesantemente danneggiate nelle ultime ore

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Continua l’incessante attività criminale a danno delle vetture in sosta. Ieri in via Gramsci ad Aversa, nell’area di sosta difronte l’ospedale Moscati tre auto pesantemente danneggiate, finestrini in frantumi e abitacolo depredati, i cittadini sono esausti, occorre fare qualcosa di concreto e serio la situazione non può continuare così.