LE FOTO. Blitz nel cantiere, sequestro e maxi multa. Due costruttori denunciati

Rinvenuti e sottoposti a sequestro cumuli di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

LUSCIANO – I Carabinieri della Stazione di Lusciano, congiuntamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Forestale dei Carabinieri di Marcianise, hanno deferito in stato di libertà gli amministratori unici di due società operanti nel settore delle costruzioni, ritenuti responsabili di violazioni alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per “deposito temporaneo di rifiuti” e “gestione illecita di rifiuti”.

Durante un controllo eseguito presso i due cantieri edili siti nel territorio di competenza, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro cumuli di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da guaine bituminose, materiali plastici, inerti da demolizione, laterizi, pannelli fotovoltaici in disuso e imballaggi contaminati da sostanze pericolose.

Ai denunciati è stata contestata, oltre alla responsabilità penale, l’applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a euro 24.490,08.