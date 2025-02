LE FOTO. Boom di furti nel casertano. Ladri acrobati tentano colpo in appartamento

Nel mirino dei malviventi un’ abitazione al secondo piano di una palazzina nei pressi dell’ufficio postale

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) Ladri acrobati cercano di introdursi in un appartamento per depredarlo. I balordi vestiti di nero e incappucciati hanno prima scavalcato la ringhiera dell’appartamento al primo piano per poi arrampicarsi alla ringhiera del secondo per introdursi e depredarlo, come si vede dalle foto del video di sorveglianza di una telecamera privata. L’allarme lanciato dai vicini ha messo in figura i delinquenti che sono scappati via a mani vuote. Il fatto si è verificato alle 4:00 del mattino in via Vittorio Emanuele a Casaluce nei pressi dell’ufficio postale.

