AVERSA – Ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco. Questi i corpi che sono intervenuti ieri sera ad Aversa, in via Saporito, a seguito della caduta di calcinacci e vasi, quest’ultimi abbattuti proprio dall’intonaco crollato.

Proprio in quel momento per sua sfortuna un uomo stava passando sul marciapiede ed è stato colpito in pieno da ciò che scendeva dall’alto.