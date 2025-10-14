LE FOTO. Camion avvolto dalle fiamme, paura sulla statale

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise

SUCCIVO – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, sulla SS7 bis nei pressi dell’uscita di Succivo, dove un camion ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia.

Secondo le prime ricostruzioni, le cause dell’incendio sono ancora da accertare. L’autista, accortosi della presenza di fumo e fiamme provenienti dal mezzo, ha avuto la prontezza di accostare e scendere rapidamente, mettendosi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nella gestione del traffico e nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione in un orario di particolare afflusso veicolare.