LE FOTO. CAPUA. Il giusto premio della città alla gloria sportiva di Franco Buglione

Nei giorni scorsi in piazza dei Giudici l’ex campione italiano dei pesi Mosca ha ricevuto un premio dalle mani di Luigi Di Lauro presentatore dell’evento

CAPUA (g.g.) Siamo contenti se abbiamo stimolato con il nostro articolo pubblicato dieci giorni fa (CLICCA E LEGGI) l’amministrazione comunale di Capua a riconoscere un premio, a insignire uno dei suoi cittadini più illustri di un segno di riconoscenza.

Magari sarà stata una coincidenza, ma l’evento organizzato per premiare Franco Buglione, gloria dello sport casertano, della box capuana, campione italiano dei pesi Mosca quando questo titolo, a differenza di oggi contava e contava molto non può non essere valutato come un fatto positivo, purtroppo uno dei pochi che si registrano in questa città dove tante cose non vanno e soprattutto ultimamente si ripropongono problemi nella realizzazione di equilibri equi, giusti, tra gli interessi pubblici e quelli, pur legittimi, dei privati che però non possono certamente andare al di la, molto al di la di come sta succedendo, di ciò che è definito, stabilito, statuito in una convenzione che diventa, in pratica, carta straccia. Ma di questo allo scopo di riconoscere una ragione – il gioco di parole è voluto – alle ragioni di una persona con cui in passato ci siamo anche scontrati, parliamo della dottoressa Laura Lonardo, torneremo nei prossimi giorni, dopo aver seguito la linea del dibattito social durante il quale la nota professionista capuana ha ben rintuzzato, a nostro avviso, le tesi esposte dal sindaco Adolfo Villani e dalla sua vice sindaca Marisa Giacabone sul valore e sull’organizzazione degli eventi estivi in città

Ma stavolta va fatto un plauso sia al primo cittadino che alla Giacobone per aver, quest’ultima imparentata anche con Franco Buglione suo zio per parte di madre, organizzato un’iniziativa molto bella e sicuramente dovuta al grande pugile capuano

