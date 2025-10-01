LE FOTO. CAPUA. Incendio sotto al cavalcavia, bruciano sterpaglie: vigili del fuoco al lavoro

Al momento non si segnalano feriti, né danni a persone o infrastrutture ferroviarie

CAPUA – Un incendio è divampato pochi minuti fa nei pressi del cavalcavia di via Brezza, a ridosso dei binari dell’Alta Velocità. A prendere fuoco, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state delle sterpaglie presenti nell’area adiacente alla linea ferroviaria.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento per contenere le fiamme e impedire che l’incendio si propagasse ulteriormente. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Capua, che hanno messo in sicurezza la zona e gestito la viabilità per permettere un rapido intervento dei soccorsi.