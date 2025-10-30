LE FOTO. CAPUA. Schianto tra auto: ubriaco al volante travolge una vettura e si scaglia contro i soccorritori. UN FERITO GRAVE

Seguiranno aggiornamenti

CAPUA – Grave incidente pochi minuti fa in via Martiri di Nassiriya, nei pressi del Bar Capua, nella città di Fieramosca dove tre vetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro

Secondo le prime ricostruzioni, una Ford Kuga si sarebbe scontrata con un’Alfa Romeo Giulietta, condotta da un cittadino polacco, che sarebbe risultato in evidente stato di ebbrezza al momento dell’arrivo dei soccorritori.

Durante le concitate fasi dei soccorsi, l’uomo avrebbe inoltre aggredito il personale del 118, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la situazione sotto controllo.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Lancia Y bianca, guidata da una donna del posto, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite. A gestire i rilievi del caso due pattuglie della Polizia Municipale di Capua che hanno provveduto anche alla gestione del traffico, rimasto paralizzato per diversi minuti.

Le cause dell’impatto sono ancora in corso di accertamento, ma non si esclude l’ipotesi dell’alta velocità unita allo stato di ebbrezza di uno dei conducenti.