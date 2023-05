LE FOTO. CASERTA. Dopo il nubifragio, voragini e tombini divelti. Strade pericolose e impraticabili in città

Ecco via Medaglie d’Oro una volta… defluite le acque.

CASERTA. Degli allagamenti dovuti al nubifragio che si è abbattuto un paio di ore fa su Caserta, abbiamo già scritto. Ma ora guardate un po’ cosa è uscito fuori, una volta defluite le acque. Un tombino divelto, con un buco che non solo riuscirebbe a distruggere un’automobile, ma potrebbe diventare letale per uno scooterista o un ciclista che si trovasse a passare in via Medaglie d’Oro.

Una situazione a cui i casertani sono abituati, visto lo stato in cui versano le strade cittadine. Dal centro alla periferia, lì dove non è un tombino, è l’asfalto sgretolato, le voragini lungo le carreggiare, i solchi lasciati dagli operai della fibra ottica. Ovunque un cantiere o, peggio, una città bombardata. Ci chiediamo cosa facciano il sindaco Carlo Marino ed i suoi amministratori. Forse non si rendono conto dello stato in cui versa il capoluogo. Sono talmente fuori da ogni realtà che non si accorgono neppure di ciò che li circonda? Il problema non nasce certo oggi, sono anni se non decenni che le strade cittadine sono ridotte in tal modo. Ma certo, se nessuno provvede a ripararle, difficilmente arriverà un miracolo.