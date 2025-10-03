LE FOTO. CASERTA. Si ribalta con l’auto nei pressi di un noto bar e resta incastrato tra le lamiere
3 Ottobre 2025 - 14:10
CASERTA – Una Renault grigia si è ribaltata pochi minuti fa mentre attraversava viale Cappiello, a Caserta.
L’incidente avvenuto all’esterno del noto bar che affaccia su piazza Pitesti, il bar Boys.
Non è ancora chiaro il motivo dell’incidente, ma per estrarre l’uomo alla guida della vettura dal mezzo capovolto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.