LE FOTO. CASERTA. Si ribalta con l’auto nei pressi di un noto bar e resta incastrato tra le lamiere

3 Ottobre 2025 - 14:10

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

CASERTA – Una Renault grigia si è ribaltata pochi minuti fa mentre attraversava viale Cappiello, a Caserta.

L’incidente avvenuto all’esterno del noto bar che affaccia su piazza Pitesti, il bar Boys.

Non è ancora chiaro il motivo dell’incidente, ma per estrarre l’uomo alla guida della vettura dal mezzo capovolto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino