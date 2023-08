LE FOTO CHOC. Lupo all’attacco davanti casa, capretto sventrato

Le immagini all’interno sono molto crude. Se preferite non visionarle, fermate lo scorrimento della notizia al termine del testo

CASTELLO DEL MATESE (g.v.) – È emersa una certa preoccupazione tra i residenti di Castello del Matese, comune della provincia di Caserta situato al confine con il Molise, dove questa mattina c’è stata un’intrusione di un lupo.

L’animale ha colpito dinanzi ad un’abitazione non molto distante dal noto agriturismo della zona, Masseria Reale e, quindi, a pochi chilometri di distanza dall’altra nota attività dell’area, cioè all’agriturismo Falode.

Fortunatamente, l’animale non ha colpito o puntato nessuna persona, però, come emerge dalle terribili foto che pubblichiamo qui sotto – e di cui non consigliamo assolutamente la visione a chi non vuole o non riesce a guardare determinate immagini truci di violenza su animali – il lupo ha colpito con grande feroce, sbranando un capretto che si trovava nei pressi dell’abitazione.

LE FOTO: