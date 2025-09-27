LE FOTO. Colpo di sonno al volante, auto finisce contro il cancello di un negozio

Pronto intervento dei soccorsi che…

SPARANISE – Un incidente stradale è avvenuto alle prime ore dell’alba a Sparanise, coinvolgendo un’auto guidata da un uomo originario di Nocelleto. Stando a quanto si apprende, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di un colpo di sonno, finendo per impattare contro il cancello del punto vendita “Leonardo Ceramiche”.

Fortunatamente, il titolare del negozio ha prontamente allertato i soccorsi, chiamando gli operatori del 118, che sono intervenuti rapidamente per trasportare l’uomo in una struttura ospedaliera. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.