LE FOTO dei primi lavori di demolizione del bunker di Michele Zagaria

L’ex deputato del Movimento 5 stelle Antonio Del Monaco si è recato sul posto: “Mi sono chiesto come avesse fatto un uomo a vivere, per tanti anni, in un vero e proprio buco. Viveva come un topo di fogna!”.

CASAPESENNA “Stamattina ci sono entrato. Sì, ho visitato il bunker di Zagaria… ed è stato come ingoiare emozioni strane, confuse”. L’ex deputato del movimento 5 stelle Antonio Del Monaco, spiega in un comunicato la sua visita nel bunker che fu del super boss della camorra casertana e che domani verrà abbattuto, alla presenza del ministro dell’Interno Piantedosi. “Mi sono chiesto come avesse fatto un uomo a vivere, per tanti anni, in un vero e proprio buco.

Viveva

come un topo di fogna! Io che sono stato un direttore di un carcere, posso dire che le celle sono oro nei confronti del suddetto buco, posto in cui ha vissuto a lungo Zagaria”.

Domani il bunker sarà abbattuto e sarà sistemata una aiuola in cui farà bella mostra un ulivo: simbolo di pace, di vittoria della legalità, ma anche simbolo di una vera e propria rinascita.

