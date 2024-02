LE FOTO. EMERGENZA FURTI a CASERTA. Auto depredate in tutta la città: gli ultimi “colpi” in via Isonzo, via Don Bosco e piazza Della Seta

Dal centro alla periferia, per finire (anzi, per iniziare) dal borgo serico del capoluogo

CASERTA. Quelle che pubblichiamo sono le foto di auto depredate nelle ultime ore a Caserta. Via Isonzo (quindi siamo a ridosso del quartiere Acquaviva, a due passi dalla stazione), via Don Bosco (pieno centro di Caserta, tra via Roma e corso Trieste) e piazza della Seta (a San Leucio). Diciamo che i ladri scorrazzano avanti e indietro per la città facendo razzie nelle auto di chi, incautamente, ha lasciato qualcosa all’interno dell’abitacolo. Le foto sono state pubblicate da cittadini casertani nella pagina facebook Ciochevedoincittà Caserta. Ma segnalazioni vengono un po’ da tutta la città e dal resto della provincia (vedi Maddaloni e Aversa). Per non parlare del centro commerciale Campania, dove a parte i furti di automobili, ora bande di malviventi si “accontentano” anche solo di rovistare nelle auto, dopo, ovviamente, avere rotto i finestrini. Qui, certamente, servirebbe una vigilanza privata in grado di vigilare. Ma in città, a Caserta, le forze dell’ordine dovrebbero prendere probabilmente più seriamente quella che sta diventando una vera e propria abitudine per i ladri: razziare le auto, muniti, pare, anche di appositi strumenti in grado di captare le onde elettromagnetiche provenienti da smartphone e pc che, ripetiamo incautamente, vengono lasciati nelle vetture in sosta.