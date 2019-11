LE FOTO ESCLUSIVE CASERTA. Secondo per secondo, tutte le sequenze dell’incidente della studentessa 16enne del Diaz. Le sconnessioni, un tombino e…

CASERTA – Siamo in grado di ricostruire, anche attraverso qualche testimonianza, quanto avvenuto a proposito dell’incidente stradale che ha coinvolto Federica M., studentessa di 16 anni del liceo Diaz di Caserta.

La ragazza proseguiva in via Gallicola a bordo di una moto ed improvvisamente ha perso il controllo della stessa a causa della strada dissestata e, in particolare, del tombino lì presente. La caduta è avvenuta, non sappiamo se per la velocità o per altro, dopo che la giovane ha provato a riprendere il controllo del mezzo senza riuscirci e successivamente è caduta, urtando violentemente con la moto il posteriore di una vettura parcheggiata, la quale è stata sequestrata dalla polizia municipale.

Durante la caduta la 16enne che indossava il casco, ha perso i sensi e ha riportato la rottura del femore e danni ad organi interni quali milza, reni, polmoni e fegato.