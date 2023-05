Non si conosce ancora la dinamica.

CURTI. Era alla guida della sua automobile, una Opel, quando, ancora non si capisce come, è finita nella discesa che porta al mausoleo romano della Conocchia. A bordo una donna che, pare, sia rimasta ferita. Sul posto, infatti, si è portata anche un’ambulanza. Le foto e la notizia sono riportate dalla pagina Facebook “Ciò che vedo in città – Curti”.