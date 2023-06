LE FOTO. Giostre pericolose nella villetta pubblica: genitori sul piede di guerra

Ignorate le segnalazioni di alcuni genitori

SAN PRISCO – Genitori sul piede di guerra in via dell’Orizzonte perché più volte hanno segnalato ad assessori, al Comune della presenza nella villetta pubblica di giostrine pericolose che hanno bisogno di manutenzione ma nulla di fatto. In particolare l’altalena che come si può notare dalle foto sembra apparentemente integra, invece, tutt’altro mancano dei perni di ferro. Il papà di un bambino ha riferito di aver avvisato un’assessora della gravità del pericolo. Sono in tanti i bambini che dondolando potrebbero effettivamente cadere perché la struttura non è stabile.