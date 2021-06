CESA – Stanotte, verso le due, in via Magellano, al piano terra di un’abitazione sono intervenuti i vigili del fuoco di Marcianise che hanno tratto in salvo un anziano di 80 anni. Secondo quanto ricostruito, il figlio dell’uomo, tossicodipendente, avrebbe appiccato un incendio fuori dalla casa. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri ed il 118 per le cure del caso.