LE FOTO. In poche ore arrivano i nomadi con le roulotte davanti la villa comunale

L’accampamento ha destato la preoccupazione dei cittadini. Non è tardata la denuncia dell’opposizione

CARINARO (Federica Borrelli) – C’è preoccupazione a Carinaro, dove da ieri pomeriggio diverse famiglie di nomadi si sono accampate con roulotte e mezzi nel parcheggio adiacente alla villetta comunale.

Con molta probabilità, si tratterebbe dei ‘caminanti’ di Noto, vagabondi che dal maggio scorso hanno già fatto tappa nei comuni limitrofi di Teverola e Gricignano, insediandosi anche nell’area industriale ASI prima di essere allontanati.

All’epoca dei fatti che si consumarono nell’estate appena trascorsa, intervennero gli uomini della polizia del comando di Aversa, guidati dal primo dirigente Valerio Consoli. Durante il sopralluogo delle forze dell’ordine, saltò fuori che alcuni nomadi avevano dei precedenti penali.

Tornado alla stretta attualità, l’area che invece stanno occupando dalla giornata di ieri, sebbene di proprietà del Comune di Aversa, si trova al confine con il territorio carinarese e viene utilizzata nel fine settimana per la realizzazione del mercato rionale.

La genesi del nuovo campo dei senza fissa dimora sta generando diverse segnalazioni da parte dei cittadini, che denunciano una situazione di degrado, chiedendo un aiuto da parte delle istituzioni. Sarebbero infatti già stati allertati i vigili del comune normanno.

A sollevare il caso è stato il gruppo politico di opposizione Carinaro In Avanti, che ha denunciato pubblicamente il silenzio dell’amministrazione comunale: “Non si tratta di puntare il dito contro nessuno – scrivono i consiglieri di minoranza – chi amministra ha il dovere di informare i cittadini e tutelare il territorio, senza girarsi dall’altra parte.

Carinaro merita attenzione, ordine e rispetto.”