LE FOTO. Incendio a MADDALONI. Disagi per gli automobilisti diretti verso il Centro commerciale Campania

Tempestivo l’intervento del Nucleo operativo della Guardia Ambientale di Maddaloni

MADDALONI/MARCIANISE – Un altro focolaio. L’ennesimo di una giornata infernale che pare non voler concedere alcuna tregua.

Questa volta l’incendio è partito da un campo nell’area di via Napoli, zona periferica della città di Maddaloni. L’area era stata da poco oggetto di una bonifica e sembrerebbe che a prendere fuoco sia stato un piccolo deposito di materiale edile abbandonato.

La colonna di fumo nero, levatasi in cielo, sta causando diversi disagi. In particolare, la nube sta rendendo difficile la circolazione veicolare del traffico automobilistico sulla Statale Sannitica in direzione Marcianise, verso il Centro Commerciale Campania.

Fortunatamente il rogo è sotto controllo grazie al tempestivo intervento del Nucleo operativo della Guardia Ambientale del comune di Maddaloni, coadiuvata dalla Polizia Municipale.