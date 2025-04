LE FOTO. MARCIANISE. Fiamme fuori dal Maudit dopo una rissa di due sere prima. Danni solo all’esterno agli attrezzi del dehors

Clima sempre molto vivace durante queste giornate di festa in cui c’è troppa gente che alza il gomito. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise

CAPODRISE/MARCIANISE – Una lite trasformatasi in rissa, nella serata di sabato di Pasqua, solitamente delicata proprio su questo fronte. E’ successo davanti al bar Maudit uno dei locali più noti al confine tra i comuni di Marcianise e Capodrise. La polizia avrebbe portato in commissariato uno o più partecipanti alla rissa. Al momento non c’è alcuna conferma di fermi o arresti ma probabilmente si è proceduto a qualche denuncia a piede libero. Successivamente ieri sera poco dopo le 22:50 si è sviluppato un incendio sempre nel perimetro del Maudit. Siccome già stamattina e in questo momento abbiamo controllato e il bar è regolarmente aperto, siccome chi ci è entrato non ha avuto la sensazione la percezione di un incendio avvenuto è sicuro che questo ci sia stato, ma non tale da determinare danni importanti altrimenti il bar oggi non avrebbe aperto o comunque chi ci è andato, già da stamattina, avrebbe senz’altro incrociato tracce di bruciature anche minime, cosa che non è successa. Questo per amor di verità e per evitare che la rete diventi un macinino impazzito di notizia seppur esistenti, si autoalimentano.