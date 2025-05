LE FOTO. Incendio nella notte, fiamme nella cucina di un noto ristorante. ECCO DOVE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CAIAZZO – Questa notte, verso le ore 02:00, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, una proveniente dalla sede centrale del Comando e una dal distaccamento di Piedimonte Matese, sono intervenute in via sp336, in via San Giovan Battista Cattabeni, nel comune di Caiazzo, allertati per un incendio sviluppatosi all’interno del noto ristorante Zest. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato l’incendio che si era sviluppato soprattutto nel vano cucina del locale ed immediatamente si sono messi all’opera per spegnere l’incendio impedendo che lo stesso si propagasse al resto della struttura ad alle abitazioni adiacenti. In supporto alla squadra sono intervenute anche un’autobotte proveniente sempre dalla sede centrale del Comando.

Fortunatamente non risultano intossicati o feriti.