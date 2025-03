LE FOTO. Incidente all’uscita della Variante, due donne in ospedale

Sul posto gli agenti della polizia municipale impegnati nei rilievi del caso

CASERTA/CASAGIOVE – Incidente, pochi minuti, fa all’uscita per Casagiove della variante Anas nei pressi del canile di Caserta. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate, si tratta di una Skoda stationwagon di colore bianco ed una Peugeot 107 di colore nero.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e della Polizia Municipale. Il bilancio al momento è di due donne ferite trasportate in ospedale in codice rosso una all’ospedale di Caserta, mentre l’altra in quello di Marcianise.