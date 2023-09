LE FOTO. Incidente in via Leopardi: 3 auto coinvolte, un ferito

Sul posto la polizia municipale

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente stradale, tre auto coinvolte, ferito un uomo. Stamani all’incrocio di via Giacomo Leopardi a Lusciano tre auto si sono scontrate violentemente, in particolare una vettura che pare, non abbia rispettato lo stop è finita contro una Dacia e il conducente ha sbandato finendo contro una terza vettura, l’uomo è rimasto ferito per cui è stato necessario il trasporto in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia municipale, per regolare la viabilità e accertare le dinamiche dell’incidente, i soccorsi per il ferito e un carroattrezzi per rimuovere l’auto pesantemente danneggiata. Grande paura tra i presenti.