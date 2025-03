LE FOTO. Incidente sul ponte: perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

CASTEL VOLTURNO – Incidente, ieri sera, sul ponte di Castel Volturno. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura andandosi a schiantare contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto nella nottata, quando la Yaris, che viaggiava in direzione nord, ha improvvisamente sbandato finendo contro le barriere di sicurezza del ponte. Sconosciute, al momento, le condizioni del guidatore