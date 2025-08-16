LE FOTO. Inferno di fuoco: deposito rifiuti in fiamme, nube nera invade il cielo

RIARDO – Un grosso incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi in un deposito di rifiuti a Riardo, lungo la strada provinciale 192, al confine con il Comune di Teano. Le fiamme, particolarmente estese e difficili da domare, hanno sprigionato in pochi minuti una densa e imponente nube di fumo nero, visibile a chilometri di distanza.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal comando provinciale di Caserta, dal distaccamento di Teano e da Napoli. Le alte temperature di queste ore, unite alla natura dei materiali in combustione, stanno complicando le operazioni di spegnimento, che proseguono senza sosta.

La colonna di fumo ha reso l’aria irrespirabile in gran parte della zona circostante, destando forte preoccupazione tra i residenti. Le autorità locali raccomandano di tenere porte e finestre chiuse in via precauzionale, in attesa di ulteriori verifiche sulla qualità dell’aria.

I Vigili del Fuoco, instancabili e sotto forte pressione, continuano a lavorare incessantemente per circoscrivere l’incendio e scongiurare il rischio di ulteriori conseguenze per l’ambiente e la sicurezza pubblica.