LE FOTO. La Via Crucis di Anna Maria Zoppi: un percorso spirituale tra arte e fede

CASERTA/CASAL DI PRINCIPE (T.P.) – Questo fine settimana, la suggestiva Chiesa dell’Annunziata di Casertavecchia ospiterà la mostra Via Crucis dell’artista Anna Maria Zoppi. L’esposizione sarà aperta al pubblico sabato alle ore 18 e proseguirà nella giornata di domenica, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare una decina di opere significative, perfettamente in sintonia con il periodo quaresimale che ci avvicina alla Pasqua.

L’evento è stato reso possibile grazie alla cortese disponibilità del priore Pietro Toscano e di tutti i fratelli dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento e del Monte dei Morti di Casertavecchia, che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa artistica e spirituale.

Come suggerisce il titolo Via Crucis, la “croce” è il tema dominante delle opere esposte, simbolo antico e imperituro della Passione di Cristo. Anna Maria Zoppi, artista originaria di Casal di Principe, rievoca i vari momenti degli ultimi giorni della vita di Gesù attraverso una rappresentazione ricca di simbolismo e materialità.

Ciò che contraddistingue il lavoro della Zoppi è l’uso di materiali poveri ma fortemente evocativi: martelli, chiodi, corone di spine e altri elementi che, nella loro semplicità, riescono a comunicare con straordinaria efficacia il dramma della Passione. La tecnica utilizzata trasforma questi oggetti quotidiani in potenti simboli della sofferenza e del sacrificio divino.

Il racconto pittorico dell’artista segue canoni tradizionali ma li ripropone in modo essenziale e intenso, offrendo una profonda riflessione sul mistero della morte – non solo quella divina, ma dell’intera umanità. Lo spettatore è così invitato a una personale catarsi attraverso la contemplazione.

Ciò che colpisce nelle opere è il contrasto tra luminosità e oscurità: alcune figure emergono con forza dalla tela, mentre altre restano avvolte nell’ombra, creando un gioco di luci e penombre che amplifica il significato spirituale del percorso della Via Crucis. Gli oggetti di scarto e i legni strappati alla natura diventano protagonisti di un’esperienza spirituale tangibile.

Anna Maria Zoppi non è solo pittrice, ma anche fotografa e scrittrice. Nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi volumi, rivelando una penna versatile, capace di esprimere dolcezza e amarezza proprio come le luci e le ombre nei suoi quadri. La sua sensibilità artistica le permette di esplorare diverse forme espressive con risultati sempre significativi.

Originaria di Casal di Principe, la Zoppi rappresenta un esempio luminoso di come l’arte possa nascere anche in contesti complessi, trasmettendo messaggi di bellezza e spiritualità. In molti auspicano che la sua città natale possa presto riconoscerle ufficialmente il ruolo di ambasciatrice dell’arte e della pace, un titolo che rifletterebbe l’importanza del suo contributo culturale.

La mostra Via Crucis rappresenta dunque un’occasione preziosa per avvicinarsi all’opera di questa artista poliedrica e per vivere un momento di riflessione spirituale in un contesto di grande suggestione storica e architettonica come la bellissima chiesa di Casertavecchia.