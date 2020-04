LE FOTO. Ladri in azione in un esercizio commerciale. Il titolare: “Già siamo in profonda crisi, ci mancavano solamente loro” 27 Aprile 2020 - 10:05

PARETE – (Lidia e Christian de Angelis) Banda di ladri scassina e porta via bottino di un’officina. Ieri mattina il titolare di un’officina di lavorazione di alluminio e ferro ha fatto l’amara scoperta, la sua attività è stata vittima di balordi che durante la notte hanno scassinato la serranda d’ingresso e sono entrati nell’esercizio commerciale, portando via tutti gli attrezzi di lavoro del proprietario arrecando gravi danni alla struttura, come si vede nelle foto postate dalla vittima oltre i danni economici derivanti dal furto degli attrezzi di lavoro. A rendere noto l’accaduto lo stesso titolare che scrive: “Già stiamo vivendo un periodo di profonda crisi, ci mancavano solamente i ladri“. L’uomo ha poi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto, con l’ausilio delle immagini di sorveglianza della zona si sta lavorando all’identificazione dei delinquenti. Rabbia nei cittadini e nei commercianti vessati da tutti.