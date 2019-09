LE FOTO. L’AGRO AVERSANO di nuovo sott’acqua. Strade come fiumi dopo 10 minuti di pioggia

AVERSA – Altra bomba d’acqua su Aversa e nell’intero agro aversano a meno di 24 ore dalla pioggia intensa caduta giù nella giornata di ieri, domenica.

Dieci minuti scroscianti per trasformare la città in una piccola Venezia, con strade allagate come torrenti in piena, negozi e portoni delle abitazioni invasi dall’ondata nera che, soprattutto nelle zone di piazza Crispi, via Linguiti , via San Nicola e via Santa Lucia, nei pressi dell’Asl, ha reso la situazione difficilissima e dove le fogne non riescono proprio a far defluire l’acqua.

Trenta minuti di pioggia sono bastati per sommergere anche Trentola Ducenta. Questa la situazione poco fa alle ore 19. I punti critici sono come sempre via Romaniello, incrocio con via Roma e via De Nicola. In vari tratti l’acqua ha superato il livello dei marciapiedi, invadendo anche le abitazioni. Non solo Trentola Ducenta, ma è stato l’intero agro aversano ad essere sommerso dall’acqua, più di ieri.