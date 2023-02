LE FOTO. MALTEMPO A CAPUA: crolla il muro del campo sportivo

CAPUA – Il forte vento che in queste ore sta interessando la nostra provincia ha provocato, questa notte, la caduta di una porzione del muro del campo sportivo di via Pomerio, a Capua. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

“È l’ennesima prova delle condizioni precarie del centro storico. Uno stato di degrado e di abbandono dal quale è impossibile uscire nel giro di pochi anni.” ha commentato a così il sindaco Adolfo Villani che nelle scorse ore aveva disposto un’ordinanza per i rischi connessi al forte vento

L’ORDINANZA

Visto

l’avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile Regione Campania, il Sindaco ha emanato due ordinanze contingibili e urgenti.L’ordinanza n° 8 attiva il Centro Operativo Comunale per la pianificazione dell’emergenza.Con l’ordinanza n° 9 a partire da domani 4 febbraio 2023 e fino al cessare delle condizioni meteorologiche avverse, si dispone:divieto di frequentazione di spazi pubblici presenti nel territorio comunale ove sono presenti alberi di medio ed alto fusto;– obbligo, da parte dei Direttori dei Lavori dei cantieri dove sono presenti impalcature, di verificare la stabilità ed il perfetto ancoraggio delle stesse per evitare eventuali crolli in caso di vento forte.

Il personale della Polizia Municipale, impegnato nei servizi di pattugliamento del territorio è incaricato di verificare e segnalare eventuali criticità soprattutto in ordine al punto 2) che precede.