LE FOTO. MONDRAGONE. Boom di presenze per la “Sagra della Bufalina” alla sua nona edizione

MONDRAGONE – (Maria Assunta Cavallo) – Boom di presenze alla nona edizione della “Sagra della Bufalina” che si è svolta sabato 29 e domenica 30 luglio 2023, lungo Via Venezia. Protagonisti indiscussi, la mozzarella di bufala campana, “perla bianca” della tavola italiana, i prodotti tipici locali e i vari spettacoli musicali. Successo di pubblico per le esibizione di Rico Femiano e degli artisti locali come Ryan, Giovanni Della Corte , Bichienz ed il gruppo musicale “i Bevitori Longevi” mentre domenica sera si è registrato Il “Tutto esaurito” non solo per i prodotti enogastronomici promossi dalla kermesse e gettonatissimi dai visitatori, ma anche e soprattutto per il concerto neomelodico di Rosario Miraggio. Evento dunque riuscitissimo oltre ogni aspettativa e massima soddisfazione espressa dal presidente del comitato festeggiamenti Aldo Santamaria e da tutti gli organizzatori che ringraziano quanti hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione: Animazione per bambini Caos Animation e Giuli’s Animation, Ferraro Eventi per lo spettacolo pirotecnico, Artisti di strada, gruppi folcloristici, Event planner e grafico pubblicitario “Egidio Pubblicittà eventi”. Ovviamente c’eravamo anche noi che senza pretesa alcuna cerchiamo di dare il nostro contributo per dare lustro alla cittadina rivierasca.