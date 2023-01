LE FOTO. MONDRAGONE. Giù la fontana di piazza Umberto I: partiti i lavori di abbattimento

Da un paio di giorni sono iniziati i lavori per l’abbattimento della fontana installata in piazza Umberto Primo, nell’ambito degli interventi di riqualificazione del centro storico.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Lo avevamo annunciato qualche settimana fa ed è arrivato il momento tanto atteso dai cittadini. Da un paio di giorni sono iniziati i lavori per l’abbattimento della fontana installata in Piazza Umberto Primo, nell’ambito dei lavori di riqualificazione del centro storico. Correva l’anno 2015 e l’ex sindaco Giovanni Schiappa affermò in una intervista, che questo luogo sarebbe divenuto il “salotto dei mondragonesi”. Sono trascorsi sette lunghi anni da allora ma la profezia Schiappiana non si è mai avverata anzi, oggi i cittadini sono costretti a fare i conti con un luogo, più morto che vivo e dove nessun imprenditore vuole investire. E pensare che fino a trenta anni fa la “Piazza” era il cuore pulsante della città e fiorente dal punto di vista commerciale, l’opposto di come si presenta oggi. Un intervento imponente che prevedeva inoltre la regimazione delle acque in eccesso, per prevenire gli allagamenti dovuti alla massa idrica eccedente. Nemmeno questa profezia pero’ si è mai avverata in quanto puntualmente via Campanile e via Roma durante i periodi di pioggia si trasformano in laghetti artificiali. Lo slogan “Mondragone Città d’Europa” per presentare il percorso dedicato ai non vedenti, grazie alla realizzazione del sistema “loges” in pietra lavica, viene ricordato solo come una mossa pubblicitaria visto che su questo percorso non è difficile trovare auto in sosta. Alla fine di tutto, come un fulmine a ciel sereno, arrivò la ciliegina sulla torta ovvero l’installazione sotto al campanile, della contestatissima fontana, meta iniziale di scatti fotografici che la misero al centro dell’attenzione. Una popolarità durata poco e fino a quando qualche amico vicino all’ ex amministrazione comunale decise per la interruzione della erogazione dell’acqua e fu subito accontentato. Trasformata nel tempo in pattumiera pubblica, la fontana tra qualche giorno lascerà Piazza Umberto Primo per fare spazio chissà a cosa, per la gioia di quanti, appresa la notizia, stanno esultando via social. È il caso di dire che in questa città dai mille volti e dalle mille sfaccettature, si esulta per poco e si sta in silenzio per molto.