LE FOTO. MONDRAGONE. Il fumo nero sovrasta la città, tremendo rogo dal capannone

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – In questo momento sta bruciando un capannone a poche decine di metri dalla Torre IDAC, in via Domiziana. La nuvola di fumo densa e nera è ben visibile da diversi punti della città. Sul posto stanno operando una pattuglia della Polizia Municipale ed una pattuglia dei carabinieri ed è giunta anche una volante della Polizia di Stato. Ancora sconosciuta la natura dell’incendio, si aspetta l’arrivo dei vigili del fuoco, attualmente impegnati a sedare un rogo in un’altra zona.