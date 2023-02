LE FOTO. MONDRAGONE Il vento forte spazza il Litorale. Il sindaco: evitate di stare in strada

Situazione meteo in netto peggioramento. Insegne divelte, se non addirittura abbattute, e finite in strada questa mattina sul Viale Margherita.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Da questa notte sul Litorale Domizio, si sta abbattendo un forte vento che sta causando non pochi danni anche alle strutture. Insegne divelte se non addirittura abbattute e finite in strada come successo questa mattina sul Viale Margherita ed alberi sradicati. Situazione ancora più difficile sul lungomare dove tra l’altro la sabbia è finita sulla careggiata. Secondo le previsioni meteo la situazione sarà in netto peggioramento a partire dalle ore serali. Per questo motivo il primo cittadino Francesco Lavanga, in un messaggio postato nella sua pagina Facebook, ha invitato i cittadini alla massima prudenza raccomandando loro di rimanere a casa e di spostarsi solo in caso di necessità. “Da questa sera e per tutta la giornata di domani sono previste forti raffiche di vento e raccomando tutti ad essere prudenti e ad agire con responsabilità evitando spostamenti superflui, stare per strada può essere pericoloso. Vi comunico nuovamente i numeri di telefono di emergenza utili nonché il mio numero privato 347.1254780 per essere per voi sempre reperibile e disponibile. 0823774100 Protezione Civile. 0823978100 Polizia Municipale.