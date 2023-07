LE FOTO. MONDRAGONE. Lepre morta lasciata sotto al sole per ore vicino ai lidi

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Lepre rimasta uccisa sul lungomare da auto in corsa. Da stamattina in zona lido vi è la carcassa di una piccola lepre adagiata vicino al marciapiede.

Una zona alquanto insolita per questo tipo di animale presente però nelle campagne attorno al Monte Petrino.

Probabilmente ieri sera il piccolo ha perso l’orientamento finendo non solo in una zona sbagliata, ma anche contro una vettura rimanendone uccisa, come dimostrano tra l’altro le ferite presenti sul suo corpo.

Una immagine che ha colpito la sensibilità di quanti hanno contattato la Polizia Municipale ed altri enti per il suo recupero, decisamente doveroso per la salvaguardia della salute pubblica.

La carcassa dell’animale è stata portata via dopo ore al sole, intorno alle 20: 45.