LE FOTO. Muore operaio e papà 46enne: un incidente su viale Carlo III uccide Michele

CAPODRISE – Non ce l’ha fatta Michele Carozza, 46 anni, l’operaio vittima del grave sinistro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, lungo viale Carlo III, a Capodrise. Originario di San Marco Evangelista e papà di due bimbe, l’uomo è deceduto in ospedale. Era stato soccorso in condizioni già critiche, con intubazione d’urgenza direttamente sul luogo dell’incidente.

Lo scontro è avvenuto con una Peugeot condotta da una giovane neopatentata, che – secondo una prima ricostruzione – stava uscendo da viale Europa per immettersi sull’arteria principale quando ha incrociato la traiettoria della moto Ducati guidata da Carozza. L’urto è stato violentissimo, tanto da scaraventare il motociclista sull’asfalto facendogli perdere subito conoscenza. La conducente dell’auto è rimasta illesa fisicamente, ma è stata colta da un forte stato di shock.

La situazione si è presentata immediatamente grave: nonostante i soccorsi siano giunti rapidamente, il trasporto in ospedale è avvenuto solo dopo una lunga attesa. Purtroppo, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per gestire il traffico – completamente paralizzato per oltre un’ora – e per effettuare i rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica del drammatico impatto.